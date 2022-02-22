24 березня збірні Польщі та Росії зустрінуться у плей-офф відбору на ЧС-2022. Проведення матчу заплановане у Москві, але польська сторона не хоче їхати до країни-агресора.

Польська футбольна асоціація не хоче їхати на матч до Росії. РФ визнала так звані "ЛДНР" та погрожує Україні війною. Місцеві футбольні чиновники не розуміють, як можна закривати очі на дії агресора та дозволяти йому проводити матчі такого рівня.

Цікаво Офіційно затверджено місце проведення двох домашніх матчів збірної України у Лізі націй

Поляки вже звернулися у ФІФА та УЄФА з проханням перенести поєдинок до Польщі. Якщо місцем проведення гри залишиться Москва – поляки навіть погрожують бойкотом.

Чиновники УЄФА та ФІФА наразі відмовчуються. Раніше вони цинічно заявляли про, що не потрібно змішувати політику та спорт, і запевнили, що "уважно слідкують за ситуацією".

Перенесення матчу з Москви можливе тільки у випадку, якщо небезпечно буде у столиці РФ. Якщо ж поляки бойкотують гру – їм зарахують технічну поразку.