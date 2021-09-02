Подарунок для України: найкращі зіркові гравці Франції можуть пропустити матч з "жовто-синіми"

Вже незабаром, 4 вересня, Україна та Франція зустрінуться на полі НСК "Олімпійський" в рамках кваліфікації на ЧС-2022. Склад чинних чемпіонів світу може зазнати суттєвих втрат.

Захисник збірної Франції Жюль Кунде був вилучений у матчі проти Боснії та Герцеговини, тому приїхати на матч до Києва не зможе. Але це не весь головний біль Дідьє Дешама.

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Хавбек Челсі Нголо Канте, який став найкращим півзахисником минулого розіграшу Ліги чемпіонів, отримав травму та покинув табір збірної. Його вже замінив футболіст Ювентуса Едріен Рабйо.

Окрім того, зірковий нападник Кіліан Мбаппе відчув біль у литковому м'язі та попросив заміну наприкінці матчу з боснійцями. Форвард пройде детальне медичне обстеження, яке визначить серйозність пошкодження. Існує ймовірність, що проти України він не зіграє .

Нагадаємо, Франція має в активі 8 очок після 4 ігор та очолює групу D. В скарбничці України лише 4 очки.