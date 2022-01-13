Поєдинок Кубка Італії проти Мілана має стати вирішальним для Андрія Шевченка. Український фахівець близький до звільнення зі свого першого клубу в кар'єрі.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі розповів про плани на 1/8 фіналу Кубка Італії. Проти Дженоа вийде не найсильніший склад Мілана.

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Фахівець хоче дати шанс тим, хто зазвичай отримує мало ігрового часу. Особливо це стосується гравців атаки.

У воротах точно зіграє Меньян. Ібра дискваліфікований, тому в атаці буде Жиру. Мальдіні сильно виріс за рік, зараз він досконаліший футболіст, завтра у нього буде чудовий шанс проявити себе. Ребіч довго не грав, тому завтра кожна хвилина буде цінною для нього,

– сказав Піолі.

Нагадаємо, матч 1/8 фіналу Кубка Італії Мілан – Дженоа відбудеться сьогодні, 13 січня. Стартовий свисток матчу пролунає о 22:00.

Раніше лунала інформація про те, що відсутність перемог у чемпіонаті наблизила наставника Дженоа Андрія Шевченка до звільнення. Вже зараз сторони ведуть переговори про дострокове розірвання контракту, а результат матчу з Міланом має стати вирішальним фактором.