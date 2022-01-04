Петраков сказав, що у мене буде шанс зіграти у збірній, – чемпіон світу Бескоровайний

Захисник збірної України (U-20) Данило Бескоровайний останні чотири сезони проводить у Словаччині. Футболіст розповів про свою розмову з нинішнім наставником національної команди.

"Спілкуємося з Олександром Васильовичем регулярно, вітаю його з перемогами національної збірної України. Востаннє розмовляли приблизно два місяці тому. Олександр Петраков сказав, що у мене буде шанс зіграти в національній збірній. Але водночас рекомендував змінити теперішній клуб, я повинен мати постійну ігрову практику. Це чудово розумію і сам. Без залізобетонного місця в основі, бажано в клубі з топ-чемпіонатів, важко розраховувати на виклик в головну команду країни", – сказав Бескоровайний.

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Також захисник, який нині виступає за Дунайську Стреду, розповів про враження від роботи з Петраковим:

Про Олександра Васильовича можу сказати лише добрі слова: справедлива людина, завжди тримає слово, емоційний по-своєму. Петраков – тренер найвищого рівня кваліфікації. Те, що він очолює національну збірну України зайвий раз про це свідчить. Я вдячний йому, дуже багато чому у нього навчився. З усіх тренерів, з ким доводилося працювати, виокремлю Олександра Васильовича Петракова, а також німецького фахівця Петера Хібалла.

У 2019-му Бескоровайний став молодіжним чемпіоном світу у команді Олександра Петракова. На тому турнірі у Польщі Данило провів усі 7 матчів без замін.