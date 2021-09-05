Петраков розповів про секрет налаштування на Францію, подякував Шевченку і поділився мрією

Виконувач обов'язків головного тренера національної команди розповів про шанси на вихід на ЧС-2022. Також Олександр Петраков відкрив секрет налаштування підопічних на матч з Францією.

"Слова я ніколи не планую, це завжди спонтанно. Коли ще я грав, були тренери, яким приходить папір, він його розгортає і читає. Якісь гасла. Хлопці сидять і сміються, у мене це відклалося. Від душі говорю. А які слова – це в роздягальні все залишається хлопцям. Значить щось вийшло. Хлопці виконували все. Я прийшов, вони мене прийняли. Я дуже сильно переживав. Страшно. І вони мені відверто допомогли: Ярмоленко, Пятов. Я до них звертаюся, раджуся", – зізнався Олександр Васильович.

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Також наставник "синьо-жовтих" висловив подяку попередньому тренерському штабу.

Я дуже хотів подякувати Андрію Шевченку. Його тренерському штабу, італійцям. За все, що вони зробили за 5 років у нашій країні. Вони і хлопцям допомогли, і мені допомогли. Від хорошого не потрібно відходити. Хлопці не грали за такою схемою. Вони грали 5-3-2, а у 5-4-1 – жодного разу. Ми зі штабом робили тактичні заняття, команда слухала. Вранці 40 хвилин ми приділили "стандартам", виходу з оборони.

Петраков також розповів про шанси на успішне завершення кваліфікації.

Вихід на чемпіонат світу? Це моя мрія. Я працював на двох молодіжних чемпіонатах світу. Мені не цікаво, якщо я туди не потраплю. Я прийшов у збірну, щоб туди потрапити. Там класно, жити хочеться.

Після 5 зіграних матчів Україна набрала 5 очок і ділить другу сходинку з Фінляндією, у якої дві гри у запасі.