Петраков просить про перенесення матчів УПЛ заради збірної

24 березня збірна України зіграє матч першого раунду плей-офф відбору на ЧС-2022. Суперником "жовто-синіх" буде Шотландія, наша команда гратиме на виїзді.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков відзначив, що Україні пощастило з жеребом. Потрапляння у групу з Португалією та Іспанією залишило б нам дуже маленькі шанси на Мундіаль у Катарі.

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Фахівець зазначив, що усі суперники в нашому квартеті мають шанси на вихід у фінальну частину чемпіонату світу-2022. Також він проситиме керівництво УПЛ перенести матчі чемпіонату за участі збірної, щоб "жовто-сині" могли добре підготуватися до поєдинку.

"Не проситиму, щоб весь тур УПЛ навесні переносили через збірну, але хоча б матчі за участю збірників щоби перенесли. Попрошу тренерів. Якщо вони допоможуть мені в цьому, то буде добре. Хочеться, щоб ми 18 березня вже були у Шотландії та чекали гравців наших із Європи. Переносити тури, щоб мене хтось проклинав, не хочу", – сказав Петраков.

У разі перемоги над Шотландією 29 березня збірна України на виїзді зіграє проти переможця пари Уельс – Австрія.