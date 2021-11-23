Петраков не отримав підвищення зарплатні – фахівець може заробити хороші бонуси
Джерело:ТаТоТаке
Олександр Петраков став повноцінним тренером збірної України, без приставки "в.о.". У новому контракті фахівця суттєвих зарплатних змін не відбулося.
Як розповів ведучий "ТаТоТаке" Сергій Болотніков, зарплата Петракова збереглася на колишньому рівні – приблизно 10 тисяч доларів. Це зумовлено тим, що завдання виходу у фінальну стадію чемпіонату світу в Катарі ще не виконане.
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Якщо ж фахівцеві вдасться виконати завдання – УАФ віддячить йому великою премією.
Якщо Петраков вийде на чемпіонат світу, то можна буде говорити про якесь збільшення зарплати. На преміальних Петраков відіб'є собі всю ту зарплату, що недоотримав, у рази,
– розповів Болотніков.
Україна дізнається суперника в плей-офф відбору на Мундіаль-2022 вже 26 листопада. Дуелі складатимуться з одного матчу, ігри відбудуться у березні.