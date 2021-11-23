Олександр Петраков став повноцінним тренером збірної України, без приставки "в.о.". У новому контракті фахівця суттєвих зарплатних змін не відбулося.

Як розповів ведучий "ТаТоТаке" Сергій Болотніков, зарплата Петракова збереглася на колишньому рівні – приблизно 10 тисяч доларів. Це зумовлено тим, що завдання виходу у фінальну стадію чемпіонату світу в Катарі ще не виконане.

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Якщо ж фахівцеві вдасться виконати завдання – УАФ віддячить йому великою премією.

Якщо Петраков вийде на чемпіонат світу, то можна буде говорити про якесь збільшення зарплати. На преміальних Петраков відіб'є собі всю ту зарплату, що недоотримав, у рази,

– розповів Болотніков.

Україна дізнається суперника в плей-офф відбору на Мундіаль-2022 вже 26 листопада. Дуелі складатимуться з одного матчу, ігри відбудуться у березні.