Петраков "дав задню": Маліновський повернеться у збірну України

Головний тренер збірної України Олександр Петраков не викликав Руслана Маліновського на жовтневі матчі. Втім, згодом він пошкодував про своє рішення.

Після матчу проти Боснії, в якому Україна "підсіла" та втратила важливу перемогу, Петраков скаржився, що на заміні немає креативних виконавців у центр поля. Схоже на те, що ризикувати надалі ніхто не збирається.

Цікаво Наші в Лізі чемпіонів: Динамо довершує антирекорд, Яремчук і Маліновський у тіні зірок

Президент УАФ Андрій Павелко виступив ініціатором розмови Петракова з Маліновським. Схоже на те, що конфлікт вичерпано і Руслан повернеться у збірну.

Маліновський був готовий їхати і на попередній збір. Він досить спокійно ставився до такого, проблем немає. Він їде доводити і грати за свою національну збірну. Якщо нічого екстраординарного не станеться, то Маліновський буде в збірній України. Чи використає його Петраков у матчах з Боснією і Болгарією – це вже питання до головного тренера,

– розповів Ігор Циганик.

Нагадаємо, 11 листопада збірна України зіграє товариський матч проти Болгарії, після чого вирушить до Боснії на заключний матч групового етапу відбору на чемпіонат світу.