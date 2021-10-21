Петраков "дав задню": Маліновський повернеться у збірну України
Джерело:Циганик Live
Головний тренер збірної України Олександр Петраков не викликав Руслана Маліновського на жовтневі матчі. Втім, згодом він пошкодував про своє рішення.
Після матчу проти Боснії, в якому Україна "підсіла" та втратила важливу перемогу, Петраков скаржився, що на заміні немає креативних виконавців у центр поля. Схоже на те, що ризикувати надалі ніхто не збирається.
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Президент УАФ Андрій Павелко виступив ініціатором розмови Петракова з Маліновським. Схоже на те, що конфлікт вичерпано і Руслан повернеться у збірну.
Маліновський був готовий їхати і на попередній збір. Він досить спокійно ставився до такого, проблем немає. Він їде доводити і грати за свою національну збірну. Якщо нічого екстраординарного не станеться, то Маліновський буде в збірній України. Чи використає його Петраков у матчах з Боснією і Болгарією – це вже питання до головного тренера,
– розповів Ігор Циганик.
Нагадаємо, 11 листопада збірна України зіграє товариський матч проти Болгарії, після чого вирушить до Боснії на заключний матч групового етапу відбору на чемпіонат світу.Так ми сильніші, – Гасперіні пояснив відсутність Маліновського в основі Аталанти