Павелко посварився з Шевченком через гроші: УАФ не мала коштів на тренера та жебракує перед ФІФА

1 серпня головний тренер збірної України Андрій Шевченко повідомив, що в нього завершився контракт, а УАФ не стала продовжувати співпрацю з фахівцем. З часом почали з'являтися подробиці конфлікту між тренером та асоціацією футболу.

Як розповів журналіст Сергій Болотніков, справжня причина конфлікту між Андрієм Шевченком та президентом УАФ Андрієм Павелком, які є кумами – гроші. Як розповів сам тренер, УАФ виконала щодо його штабу всі фінансові зобов'язання, але схоже на те, що платити далі аосціація футболу просто не могла.

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За інформацією ведучого "ТаТоТаке", в УАФ зараз критична ситуація з грошима. Асоціація футболу навіть зверталася по щорічні виплати до УЄФА та ФІФА, але отримала відмову.

Я не вірив, що Павелко посвариться з Шевченком через якийсь мільйон. Виявляється, що таке можливо з простої причини – цього мільйона у Павелка немає. У федерації жахливі проблеми з грошима. Нізвідки платити. За моєю інформацією, федерація вже кілька разів наперед просила у ФІФА та УЄФА ось ті гроші, що виплачуються щороку. І ті вже не дають,

– повідомив Болотніков.

Нагадаємо, після відходу Шевченка кандидатом номер один на посаду головного тренера збірної України був Сергій Ребров, але він не зумів домовитися з Аль-Айном. У підсумку команду доручили Олександру Петракову.