Патріотичний дебют: Яремчук може зіграти за Бенфіку у матчі Ліги чемпіонів проти Спартака

Український нападник Роман Яремчук не може дочекатися першого матчу у футболці нової команди. Вже післязавтра Бенфіка на виїзді зіграє з московським Спартаком.

Роман Яремчук вже активно тренується у таборі лісабонської Бенфіки, яка придбала його у бельгійського Гента. Український форвард розраховує на якомога швидший дебют за нову команду.

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Батько Яремчука зараз перебуває в Португалії разом із сином. Він розповів, що лісабонці стежили за Романом 2 роки, але чи зіграє він в Москві – невідомо.

Роман дуже хоче зіграти в Москві, проте він встиг провести в Бенфіці лише одне заняття. Тому все буде залежати від рішення тренерського штабу, – сказав він.

Зазначимо, що матч Спартак – Бенфіка відбудеться 4 серпня, а матч-відповідь – 10 серпня. Роман Яремчук лише нещодавно повернувся з відпустки після Євро-2020, тому на його появі в основі команди розраховувати не варто.