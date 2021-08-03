Куди піде Шевченко після збірної: омріяна Італія, грошовита екзотика чи проблемний середняк

Андрій Шевченко після вдалого за результатом, але не радісним за грою Євро-2020 вирішив не продовжувати контракт з національною командою. Тренерський штаб пішов вслід за фахівцем. Мотивація – бажання спробувати свої сили у клубі.

Шевченко давно заявляв про бажання піти у клубний футбол. Євро-2020 став яскравою демонстрацією того, що фахівець вижав зі збірної усе, що міг. У тренерському досьє Андрія Миколайовича є перемоги над Португалією та Іспанією, розгром сербів та комбінаційний футбол, яким збірна України раніше похизуватись не могла.

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Прийшов час рухатися далі, до мрії очолити Мілан, який став для Шевченка другим домом. Як він розповів у приватній розмові Олександру Денисову, наразі жодних переговорів з клубами не було. Спробуємо поміркувати, хто дасть Шевченку перший шанс у клубному футболі.

Шевченко навчив збірну України грати у комбінаційний футбол / Фото УАФ

Напевно, екзотичні грошовиті чемпіонати, в яких встиг попрацювати Ребров, якому пророкують роль наступника Шевченка, варто одразу відкинути. На чаші терезів тренера повернення у клуб, з яким пов'язані найкращі футбольні роки, переважить будь-які гроші. Та й успішна кар'єра дозволила Шевченку розглядати фінансове питання як щось другорядне.

Пропозиції з Англії на Шевченка теж навряд чи посипляться. Його стиль не надто підходить під цей чемпіонат, та й спогади про кар'єру на Туманному Альбіоні не найкращі.

Найбільш логічним та ідеальним варіантом виглядає італійський середняк. Сформований з італійців тренерський штаб може допомогти Шевченку швидко увійти в клубний процес та налагодити командну роботу. Серія А – специфічний чемпіонат, і для того, щоб заслужити пропозицію очолити Мілан, варто проявити себе насамперед на Аппенінах. Цей аргумент відкидає призначення Шевченка у менш іменитих чемпіонатах, як от в Бельгії чи Нідерландах.

Кар'єра Шевченка у збірній – доволі успішна / Фото УАФ

Зараз у Шевченка є час на відпочинок та підготовки до повсякденної роботи у клубі. Сезон Серії А стартує 21 серпня, і навряд чи до зими якийсь клуб попрощається з тренером. Подарувати шанс Шевченку стати на клубний тренерський місток швидше може лише тотальний провал якогось клубу. Та й то не факт, що виводити команду з кризи довірять фахівцеві, який має лише 5 років стажу на рівні збірної.

Також багато залежить від підбору виконавців. Якщо перший клуб Шевченка не погодиться на трансфери та ротації, то в нього будуть зв'язані руки, але відпвідальність за невдачі все одно ляже на нього. Такої ситуації хотілося б уникнути, адже вона може серойзно загальмувати кар'єру Андрія Миколайовича.

Разом з тим в очолення клубу Серії В вірити не хочеться. Досвід-досвідом, але тренеру, який вивів Україну на Євро-2020, обігнавши в групі чинних на той момент чемпіонів Європи на чолі з Роналду, не варто робити такий крок назад.

Будемо сподіватися, що мрія Шевченка про підкорення Серії А вже в якості тренера почне потрохи збуватись, а його наступник на тренерському містку "жовто-синіх" продовжить розвивати комбінаційний футбол з контролем м'яча, який ми вже звикли бачити у виконанні головної команди країни.