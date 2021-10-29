У літнє трансферне вікно колишній захисник Шахтаря та збірної України Богдан Бутко не зміг знайти місце працевлаштування. Зараз футболіст перебуває у творчій відпустці.

Втім, сам футболіст не розчарований ситуацією та вірить, що вже зимою одягне футболку нового клубу. Після літнього трансферного вікна він навіть не надто переймався фізичними кондиціями.

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Оскільки літнє трансферне вікно зачинилося, займався іншими сімейними питаннями. Не дуже навіть форму підтримував. Думаю, ближче до зимового антракту, коли відкриється трансферне вікно, займатимусь питанням подальшого працевлаштування. Думаю, багато часу набрати форму мені не знадобиться. Хочу продовжувати кар'єру,

– сказав Бутко.

Нагадаємо, Бутко останніми роками втратив місце у Шахтарі та їздив по орнедах. Другу половину сезону 2020/21 він провів у турецькому Ерзурумі, який за підсумками сезону вилетів з турецької Суперліги.

3 липня у футболіста завершився контракт з Шахтарем, знайти нову команду влітку йому не вдалося.