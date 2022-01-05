В новий рік з новим стилем – хавбек збірної Безус кардинально змінив імідж

5 січня 2022 , 12:45
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Джерело:

інстаграм Анни Безус

Півзахисник Гента та збірної України Роман Безус вирішив здивувати всіх новою зачіскою. Футболіст вдався до послуг дружини Анни.

У зимове міжсезоння Роман Безус вирішив приділити час не лише відпочинку та тренуванням, а й своєму стилю. Роботу над зачіскою він довірив дружині Анні. 

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Особливих перукарських навиків їй не знадобилося – футболіст обрав звичайну коротку зачіску. Перевтіленням чоловіка Анна поділилася у своєму інстаграмі. 

Незвичний імідж нашого футболіста відзначив і Гент, який опублікував на своїй сторінці його світлину. Нагадаємо, у поточному сезоні Роман зіграв за "буйволів" 22 матчі, забив 2 голи та віддав 5 результативних передач. 

 

 

Автор: Ярослав Сиваківський