Нідерланди – Україна: зірка "ораньє" Де Йонг розхвалив команду Шевченка

Півзахисник Барселони та збірної Нідерландів Френкі Де Йонг з нетерпінням очікує на матч проти України. Зірка з повагою ставиться до "жовто-синіх" та прогнозує важкий матч.

Хавбек скучив за грою з вболівальниками, але не вважає Нідерланди фаворитом турніру. На його думку, матч з Україною буде для "ораньє" вкрай непростим.

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Розбирали відео з матчами збірної України, знаю деяких гравців цієї команди. В курсі, як вони грають. Вважаю, що це хороша команда, з дуже якісним складом. Україна відрізняється своєю організацією гри, показують солідний футбол, тому це серйозний суперник, – сказав Де Йонг.

Вже сьогодні, 13 червня, команда Шевченка стартує на Євро-2020. Матч з Нідерландами розпочнеться о 22:00.

Також суперниками України у групі С будуть Північна Македонія та Австрія.