Вже на початку вересня збірна зіграє два матчі у кваліфікації ЧС-2022, а головного тренера в команді досі немає. Колишній захисник збірної України Артем Федецький критично оцінює цю ситуацію.

На думку Федецького, Ребров був би ідельною заміною Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України. Олександр Петраков все життя працював з юнацькими командами, тому важко спрогнозувати, як складеться його робота з головною командою країни.

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Федецький переконаний, що зараз збірна України має найсильніший склад за всю історію, тому важливо, щоб команду очолив досвідчений фахівець, який зможе правильно скерувати зусилля "жовто-синіх".

Мій кандидат номер один, якщо говорити глобально? Віктор Скрипник. Чому ні? Цей фахівець не один рік пропрацював в Європі, а приїхавши в Україну, показує хороші результати з Зорею, яка часто дає бій вітчизняним грандам. І сама гра луганської команди тішить око,

– сказав Федецький.

Нагадаємо, Україна не надто вдало стартувала в кваліфікації на ЧС-2022, втративши перемоги у матчах з Фінляндією та Казахстаном після нічиєї з Францією. 1 та 4 вересня "жовто-сині" зіграють проти Казахстану та Франції.

ЗМІ повідомляли, що підбором гравців на найближчі матчі займаються нові очільники комітету національних збірних – Олег Блохін та Олексій Михайличенко.