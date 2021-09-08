Нічийне прокляття збірної: жах компенсованих хвилин на фоні експериментів і п'ятірки дебютантів

Українська національна команда знову втратила перемогу за кілька секунд до кінця гри. Цього разу у спарингу з Чехією.

У стартовому складі "синьо-жовтих" з'явилося одразу три абсолютні дебютанти: центральні оборонці Олександр Сирота і Тарас Качараба, а також лівий латераль Віктор Корнієнко. Наставник господарів Ярослав Шилгави виставив на поєдинок загалом оптимальний склад (за виключенням Патріка Шика, який був дискваліфікованим на два матчі відбору, відтак, на товариську гру не викликався).

Поєдинок почався дуже жваво і виявився багатим на курйозні ситуації. Стрілка секундоміра не встигла зробити повний оберт, як Олександр Зінченко у грубому підкаті збив суперника і отримав жовту картку. На 8-й хвилині Станіслав Тецл після провалу нашої оборони вийшов віч-на-віч з Денисом Бойком, втік від голкіпера і з гострого кута пробив. Ситуацію виправив Сергій Кривцов, який відбив м'яч у штангу і таким чином зумів запобігти голу.

Тецл втікає від Кривцова / фото Česká fotbalová reprezentace

Україна витерпіла стартовий штурм, а на 27-й хвилині відкрила рахунок. Зінченко запустив у прорив Олександра Тимчика, а той виконав простріл з правого флангу. Передача знайшла адресата на протилежній частині поля – дебютант Корнієнко м'яч зупинив і потужно пробив під поперечку!

Гол надихнув підопічних Петракова, які провели цілу серію небезпечних швидких контратак (особливо активним був правий фланг Тимчика). Зрештою, чехи були ближчими до того, щоб зрівняти рахунок. Все той же Тецл і Якуб Пешек протягом однієї атаки могли двічі забивати, втім спершу Бойко, а потім Сирота з Корнієнком відвели загрозу.

По перерві активнішими були чехи. "Синьо-жовті" чекали своїх нагод і намагалися вибігати у контратаки. На 64-й хвилині Сирота класно пройшов у центрі поля і віддав ліворуч на Олександра Зубкова. Наш вінгер повинен був точніше прострілювати на дальню штангу, де перебували Яремчук та Ярмоленко, та зробив це занадто сильно. Зубков одразу залишив поле – його змінив ще один дебютант Сергій Булеца.

Минуло кілька хвилин і небезпечно відповіли господарі. Владімір Цоуфал навісив справа, а Тецл з близької відстані пробив у стійку. На 75-й хвилині у складі гостей дебютував ще один гравець – хавбек Зорі Владислав Кочергін. Згодом чудову нагоду втратив Матей Видра, який у штрафному майданчику прийняв м'яч, розвернувся і пробив – неточно.

На третій компенсованій хвилині проявилася стара хвороба українців, які знову пропустили перед самим свистком. Видра зіграв на підборі і пробив без шансів для Бойка. Знову нічия.

Товариський матч

Чехія – Україна 1:1

Голи: Видра, 90+3 – Корнієнко, 27.

Наступний матч команда Петракова зіграє 9 листопада з Фінляндією на виїзді у рамках відбору на ЧС-2022.