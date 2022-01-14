Майбутнє Андрія Шевченка в Дженоа досі залишається невизначеним. Українець не зумів показати той результат, який від нього очікували.

На думку журналіста та коментатора Setanta Sports Ігоря Бойка, очікувати звільнення Шевченка з Дженоа не варто. Клуб навряд чи захоче платити шалену компенсацію за дострокове розірвання контракту.

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Втім, на тренерському містку "грифонів" зміни відбудуться вже найближчим часом. Матч з Міланом мав стати своєрідним красивим прощанням з українцем.

Дженоа шукає нового тренера, більш іменитого у цій ролі та з великою кількістю досвіду. Той, хто дасть результат відразу. Шевченка вже не виженуть, а замінять на іншого тренера,

– переконаний Бойко.

Нагадаємо, Дженоа поступилася Мілану в 1/8 фіналу Кубка Італії та покинула турнір. У чемпіонаті справи йдуть не найкращим чином: у 9 матчах під керівництвом Шевченка "грифони" жодного разу не перемогли та зазнали 6 поразок.

Від порятунку та збереження місця в Серії А Дженоа відділяє 5 залікових пунктів. Втрата будь-яких очок у подальших матчах може стати для Дженоа фатальною.