Руслану Маліновському вдалося забити феноменальний гол у ворота Ювентуса. Втримати перемогу Аталанта не змогла – туринці зрівняли рахунок наприкінці гри.

Зірковий захисник Ювентуса Маттейс Де Лігт досі не вірить, що українцеві вдався такий удар. На думку нідерландця, гол з такої відстані – справжній шедевр, який трапляється вкрай рідко.

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Гадав, що він не зможе забити звідти! Я навіть Маліновського після матчу питав: "Як ти з 30 метрів влучив і забив?!" Я ніколи не думав, що він зможе забити звідти,

– дивується Де Лігт.

Гол у ворота Ювентуса став для Руслана 6-м у Серії А. Частину сезону українець був змушений пропустити через відновлення після операції.