Не обов'язково виграти товариські матчі: Сабо дав Шевченку неочікувану пораду

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо поділився враженннями від підготовки команди до Євро-2020.

На думку Сабо, зараз головне – не перемоги, а налагодження усіх ігрових зв'язків.

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"Необов'язково виграти два товариські матчі, що залишилися. Потрібно відпрацювати тактику і виконати план.

Я вважаю, що в найближчих двох поєдинках слід награти тактику на матч з Нідерландами. І обов'язково потрібно грати основним складом, в тому числі випустити Зінченка і Маліновського", – сказав Сабо.

Нагадаємо, що перед Євро-2020 підопічні Шевченка проведуть ще два спаринги: проти Північної Ірландії та Кіпру.