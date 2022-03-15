Не можемо на це дивитися, – гравець збірної Польщі придбав машину швидкої допомоги для українців

Україна отримує підтримку від усього світу. Наприклад, захисник польської збірної та італійського Беневенто Каміль Глік відзначився особливим вчинком.

Футболіст придбав машину швидкої допомоги для перевезення важкохворих дітей з України до Польщі. Про це напередодні сповістив польський журналіст Мацей Іванскі.

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Також він повідомив, що після війни автомобіль буде передано лікарні. Крім того, Іванскі додав, що Глік неодноразово допомагав українцям, проте робив це непублічно. Згодом про цей вчинок написав сам Глік:

Ідея моєї дружини мені одразу сподобалась. Ми не можемо дивитися на те, що відбувається за східним кордоном. Як можемо, так і допомагаємо. Не можемо дивитися на страждання та страх в очах цих дітей.

Раніше Глік висловлювався на тему російської агресії в Україні і жорстко засуджував дії терористів, називаючи їх "проклятими бандитами".