Не гірший за Неймара: ЗІнченко похизувався фінтом на тренуванні збірної України

27 червня 2021 , 11:35
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Джерело:

УАФ

Лідер збірної України Олександр Зінченко знає, як поводитись з м'ячем. Футболіст не проти поділитися секретами і з партнерами по збірній.

Україна продовжує підготовку до матчу 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції.

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Під час заняття Олександр Зінченко проявив свої технічні навички, показавши партнерам красивий фінт. Футболіст легко повторив трюк, який раніше показували Неймар, Роналдінью та Джей-Джея Окоча.

Поєдинок між Швецією та Україною за право продовжити боротьбу на Євро-2020 відбудеться у вівторок, 29 червня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

 

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Автор: Ярослав Сиваківський