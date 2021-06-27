Не гірший за Неймара: ЗІнченко похизувався фінтом на тренуванні збірної України
27 червня 2021 , 11:35Читать новость на русском
Джерело:УАФ
Лідер збірної України Олександр Зінченко знає, як поводитись з м'ячем. Футболіст не проти поділитися секретами і з партнерами по збірній.
Україна продовжує підготовку до матчу 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції.
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Під час заняття Олександр Зінченко проявив свої технічні навички, показавши партнерам красивий фінт. Футболіст легко повторив трюк, який раніше показували Неймар, Роналдінью та Джей-Джея Окоча.
Поєдинок між Швецією та Україною за право продовжити боротьбу на Євро-2020 відбудеться у вівторок, 29 червня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.
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