Не дайте їм жодного голосу, – Коваленко звернувся до херсонців в контексті псевдореферендуму
13 березня 2022 , 08:43Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Віктора Коваленка
Футболіст італійської Спеції опублікував послання до земляків. Віктор Коваленко закликав мешканців Херсону гуляти вулицями міста з українськими прапорами.
"Херсон! Російські окупанти готують референдум щодо створення Херсонської народної республіки. Не дайте їм жодного голосу. Виходьте гуляти з українськими прапорами та покажіть ворогу ваш український дух. Ми всі єдина Україна. Херсон – це Україна!" – написав Коваленко.
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Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація про можливу організацію у Херсоні фейкового референдуму про створення псевдореспубліки.