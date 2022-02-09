Поступово наближається матч плей-офф відбору на ЧС-2022 Шотландія – Україна. Поєдинок відбудеться 24 березня.

У разі перемоги "жовто-сині" позмагаються за путівки в Катар з переможцем пари Уельс – Австрія. На думку Сергія Реброва, підопічні Петракова здатні на успіх, але для цього потрібно готуватися до матчів по-особливому.

До речі Муки Петракова: хто сторожитиме ворота України у "шотландському" матчі

Перед матчами з таким напруженням я завжди говорю футболістам: "Якнайменше читайте і дивіться новини, зосередьтеся на підготовці". Вважаю, що психологічний чинник може стати основним,

– переконаний Ребров.

На думку фахівця, "жовто-синім" доведеться протистояти інтенсивному футболу, який сповідують кельти. Втім, команда України має дуже багато позитивних якостей, які при належному використанні дозволять пробитися на чемпіонат світу.

Завдання пробитися в плей-офф було досягнуте – і це найголовніше. Тепер треба рухатися далі, а не казати, що погано, а що добре,

– додав Ребров.

Нагадаємо, після відходу Шевченка зі збірної України команду мав очолити Сергій Станіславович, але йому не вдалося домовитися з Аль-Айном. У результаті команду довірили Олександру Петракову, який зумів вивести "жовто-синіх" плей-офф.