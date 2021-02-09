Найкращий українець в іноземному чемпіонаті: хто претенденти та де голосувати

9 лютого 2021 , 09:05
Читать новость на русском

Джерело:

"Футбольні зірки України"

Незабаром вболівальники визначать найкращого українського футболіста, який виступає в іноземному чемпіонаті.

Однією з номінацій "Українських футбольних зірок" є "Найкращий футболіст-легіонер, що грає за кордоном".

Цікаво Ракицький переманив Ордеця у Росію – футболіст зробив зізнання про свій перехід

Цьогоріч за звання змагатимуться 5 футболістів:

  • Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія)
  • Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія)
  • Руслан Маліновський (Аталанта, Італія)
  • Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина)
  • Роман Яремчук (Гент, Бельгія)

Переможця-2020 визначатимуть за допомогою вболівальників. Проголосувати за свого претендента можна на сторінці у фейсбук та інстаграм.

Результати голосування оголосять у понеділок, 15 лютого.

Маркевич міг очолити турецький гранд: тренер назвав причину відмови