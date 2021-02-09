Найкращий українець в іноземному чемпіонаті: хто претенденти та де голосувати

Джерело:"Футбольні зірки України"
Незабаром вболівальники визначать найкращого українського футболіста, який виступає в іноземному чемпіонаті.
Однією з номінацій "Українських футбольних зірок" є "Найкращий футболіст-легіонер, що грає за кордоном".
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Цьогоріч за звання змагатимуться 5 футболістів:
Переможця-2020 визначатимуть за допомогою вболівальників. Проголосувати за свого претендента можна на сторінці у фейсбук та інстаграм.
Результати голосування оголосять у понеділок, 15 лютого.Маркевич міг очолити турецький гранд: тренер назвав причину відмови