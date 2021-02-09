Найкращий українець в іноземному чемпіонаті: хто претенденти та де голосувати

Незабаром вболівальники визначать найкращого українського футболіста, який виступає в іноземному чемпіонаті.

Однією з номінацій "Українських футбольних зірок" є "Найкращий футболіст-легіонер, що грає за кордоном".

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Цьогоріч за звання змагатимуться 5 футболістів:

Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія)

Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія)

Руслан Маліновський (Аталанта, Італія)

Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина)

Роман Яремчук (Гент, Бельгія)

Переможця-2020 визначатимуть за допомогою вболівальників. Проголосувати за свого претендента можна на сторінці у фейсбук та інстаграм.

Результати голосування оголосять у понеділок, 15 лютого.