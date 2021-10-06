Олександр Зінченко не зміг прибути в табір національної збірної України через травму. На його місце Олександр Петраков викликав хавбека СК Дніпро-1 Олександра Піхальонка, що стало справжнім сюрпризом.

Виклик Піхальонка став несподіванкою не лише для футбольної спільноти – здивування самого футболіста було не меншим. Втім, хавбек довго до цього йшов, і нарешті його мрія здійснилася.

Цікаво Мінус десятки мільйонів євро: як відсутність Маліновського та Зінченка вплинула на збірну

Це мрія кожного футболіста – потрапити в національну збірну. Команда добре мене прийняла. Петраков? Він мені трохи розповів, провів тактичні заняття з командою. Для мене несподіваним був цей виклик,

– розповів Піхальонок.

Нагадаємо, збірна України зібралася у столиці для підготовки до жовтневих матчів відбору на ЧС-2022. 9 жовтня наша команда зіграє на виїзді проти Фінляндії, а 12 прийме Боснію та Герцеговину.