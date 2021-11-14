Як тільки Андрій Шевченко очолив Дженоа, в італійських ЗМІ одразу пролунала інформація, що в клубі варто очікувати футболістів збірної України. Підписання колишніх підопічних Шевченка "грифони" спробують втілити вже цієї зими.

Однією з головних трансферних цілей Дженоа та зокрема Шевченка ЗМІ називають Віталія Миколенка. Травма, через яку футболіст ризикує вже не зіграти у поточному сезоні, не завада для переходу, адже Шевченко добре знайомий з можливостями та потенціалом футболіста.

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Сам футболіст обережно ставиться до чуток та не хоче загадувати наперед.

Дженоа? Навіть коментувати це не хочу, адже нічого сказати… Зі здоров'ям усе добре. Сподіваюся, що вже до наступного туру, до матчу з Чорноморцем, буду готуватимуся,

– сказав Миколенко.

Раніше повідомлялося про те, що Дженоа готова заплатити за Миколенка 20 мільйонів євро та втілити його повноцінний трансфер. Що стосується Олександра Зінченка, то "грифони" розглядають можливість орендувати футболіста.

Шевченко буде особисто брати участь у всіх переговорах та буде формувати команду, яка відповідатиме цілям та вимогам проєкту, який будують нові власники Дженоа.