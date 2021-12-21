На чемпіонаті Європи збірній України вдалося пробитися в 1/4 фіналу, де ми поступилися Англії. Але хавбек Руслан Маліновський, на якого були великі надії, не зміг показати свою найкращу гру.

Як розповів футболіст, в нього були серйозні проблеми зі здоров'ям. В нього утворився рубець, який тиснув на грижу. В результаті будь-які фізичні навантаження доводилося переносити через великий біль.

До речі Це неможливо, – Маліновський розповів, чому не перейде до Шевченка

Йому довелося грати через біль цілий сезон, адже лідер Аталанти Папу Гомес поскандалив з тренером та покинув команду. Роль лідера мусив на себе взяти Руслан.

Андрій Шевченко знав про проблему хавбека, але сподівався на його допомогу в матчах Євро-2020. Проявити себе хотів і сам футболіст, але через травму показати свою найкращу гру не вдалося.

"На Євро-2020 я витиснув максимум із того, що міг зробити. Тому що Андрій Шевченко розумів, що маю проблему. Вона полягала не в тому, чи можу я грати чи ні. Я не міг тренуватися на повну силу. Якщо не працюєш на повну силу... якби я так тренувався, то взагалі не міг би грати у матчах.

Зі Швецією я зіграв тридцять хвилин, але в додатковий час у мене вже були проблеми, і після цього матчу я два дні не міг навіть спокійно ходити. Через це мене не було у заявці з Англією, бо я не міг грати. Я дуже хотів зіграти на Євро", – розповів Маліновський.