Наші в єврокубках: історичний тріумф Зорі, 90 хвилин Ярмоленка, тотальний мінімалізм у тренді

У чотирьох з шести єврокубкових матчів четверга за участю наших земляків було забито один гол. Радісно, що один з цих поєдинків приніс перемогу українській команді.

Ліга Європи

Лудогорець – Брага 0:1

Гол: Рікарду Орта, 7.

Ігор Пластун розпочав матч на лаві запасних болгарської команди, однак вийшов на поле одразу по перерві. За 45 хвилин наш захисник встиг відзначитися великою кількістю корисних дій, зокрема, тричі блокував удари португальців. Портал WhoScored оцінив Пластуна третьою найвищою оцінкою у складі Лудогорця. На жаль, його команда поступилася і йде на останній сходинці своєї групи.

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Вест Хем – Генк 3:0

Голи: Доусон, 45+1, Діоп, 57, Боуен, 59.

Весь поєдинок за господарів відіграв Андрій Ярмоленко. Результативними діями він не відзначився, однак взяв участь у третій гольовій атаці. Саме його вдалий відбір у центрі поля розпочав випад, що став гольовим.

Наполі – Легія 3:0

Голи: Інсіньє, 76, Осімхен, 80, Політано, 90+5.

Харатін (ліворуч) у Неаполі / фото Getty Images

Ігор Харатін вийшов на поле на 77-й хвилині, одразу після першого взяття воріт неаполітанців. Минуло дві хвилини і Наполі скористався величезними розривами у центрі поля та грою на зустрічних курсах. У компенсований час Маттео Політано звільнився від опіки Харатіна і потужно пробив – масна крапка від італійців. Попри поразку, поляки все ще очолюють групу з Лестером, Наполі та Спартаком.

Ліга конференцій

Партизан – Гент 0:1

Гол: Кумс, 59.

На заключні 14 хвилин у Белграді вийшов Роман Безус. На той момент команда українця володіла мінімальною перевагою, яку втримала до фінального свистка.

ЦСКА Софія – Зоря 0:1

Гол: Сайядманеш, 65.

Віктор Скрипник виставив на матч у Болгарії 8 українців у стартовому складі. Луганці вистраждали дебютну перемогу для українських команд у Лізі конференцій. Феноменальний удар іранця Аллахяра Сайядманеша приніс Зорі дуже важку перемогу. ЦСКА завершував гру у меншості через вилучення Тібо Вьона.

Маккабі Хайфа – Славія 1:0

Гол: Доньє, 24.

Тарас Качараба вийшов у основі чехів, однак не допоміг своїй команді привезти позитивний результат з Ізраїлю. Єдиний гол було забито у середині першого тайму – український захисник не зумів завадити ганцю Годсвею Доньє вразити ціль після прострілу з правого флангу.