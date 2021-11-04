Наші в Лізі чемпіонів: Шахтар бере приклад з Динамо, іспит Соболя, поразка Вернидуба

Не найкращий настрій з вечора вівторка перенісся на середу. Поразка Шахтаря, невдачі Шерифа, очолюваного Юрієм Вернидубом, та Едуарда Соболя з Брюгге.

Реал – Шахтар 2:1, група D

Голи: Бензема, 14, 61 – Фернандо, 39.

Матвієнко проти Йовіча / фото Getty Images

Слідом за Динамо іспанському гранду програв і Шахтар. І зробив це також доволі пристойно та з якісною грою. На жаль, "гірникам" не вдалося конвертувати це у результат. Щоправда, гол Фернандо на "Сантьяго Бернабеу" наприкінці першого тайму дозволив перервати невтішну "суху" серію українських команд на груповому етапі Ліги чемпіонів.

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Шериф – Інтер 1:3, група D

Голи: Траоре, 90+2 – Брозовіч, 54, Шкріньяр, 66, Алексіс Санчес, 82.

Вернидуб у грі з Інтером / фото Getty Images

Команда Юрія Вернидуба пішла на перерву за рівного рахунку з Інтером, а от в другому таймі посипалася і пропустила три голи, відповівши одним у компенсований час. Схоже, тираспольська казка у Лізі чемпіонів добігає свого кінця.

Манчестер Сіті – Брюгге 4:1, група А

Голи: Фоден, 15, Марез, 54, Стерлінг, 72, Жезус, 90+2 – Стоунз, 17 (автогол).

Соболь проти Бернарду Сілви та Уокера / фото Getty Images

У старті гостей вийшов Едуард Соболь і відіграв увесь матч. На 15-й хвилині Філ Фоден відкрив рахунок після провальної гри оборони бельгійців. Хоча вже у наступній атаці Брюгге рахунок зрівняв – нещасний випадок для Джона Стоунза. Проте по перерві команда Хосепа Гвардіоли взяла своє (під час третього гола Соболь втратив м'яч і дозволив Сіті провести затяжну атаку). Портал WhoScored оцінив дії Едуарда непоганою оцінкою 6,47 (третій результат у команді). Варто додати, що на 80-й хвилині у гру вступив Олександр Зінченко.