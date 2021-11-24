Наші в Лізі чемпіонів: привабливе Динамо, година Яремчука на "Камп Ноу", видовище від Аталанти

Вечір вівторка видався дуже багатим на події. Гідна поразка Динамо, продовження невтішної серії Яремчука і хороший матч від Маліновського.

Динамо – Баварія 1:2, група Е

Голи: Гармаш, 70 – Левандовський, 14, Коман, 42.

У старті киян з'явилося 8 гравців збірної України. Підопічні Мірчу Луческу провели непоганий поєдинок проти немотивованої Баварії і заслужили на компліменти. Попри це, динамівці офіційно попрощалися не лише з шансами на вихід у наступний етап, а й взагалі втратили навіть теоретичні можливості на євровесну. Хтозна, як усе завершилося б проти Баварії, якби рефері призначив пенальті за фол проти Віталія Буяльського при рахунку 0:1?

Гармаш забиває Баварії / фото Getty Images

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Барселона – Бенфіка 0:0, група Е

Жорже Жезуш знову продемонстрував довіру до Романа Яремчука і випустив того у старті на Барселону. Українець вкотре не забив і відіграв 59 хвилин. Від порталу WhoScored Яремчук отримав найгіршу оцінку серед усіх гравців основного складу португальців – 6,27. Лише 19 дотиків до м'яча, багато браку і мінімум виграних єдиноборств.

Яремчук проти Піке / фото Getty Images

Янг Бойз – Аталанта 3:3, група F

Голи: Сібачо, 39, С'єрро, 80, Хефті, 84 – Сапата, 10, Паломіно, 51, Мурієль, 88.

Маліновський вітає Мурієля – щойно він забив першим дотиком / фото Getty Images

У старті Аталанти вийшов Руслан Маліновський і відіграв на полі увесь матч. Українець отримав від WhoScored найвищу оцінку (7,65), хоча результативними діями не відзначився. Зрештою, Руслан видав величезний об'єм роботи і брав участь у формуванні ледве не всіх атак бергамасків. Щодо самого поєдинку, то він видався неймовірним. Особливо це стосується другого тайму, коли команди продемонстрували дуже результативний футбол.