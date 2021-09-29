Наші в ЛЧ: перемога Маліновського, Яремчук наближає жахіття Барселони, прогнозований крах Динамо

Вечір середи подарував різноманітні емоції нашим землякам. Аталанта та Бенфіка перемагають вдома, а київське Динамо зазнає болісної поразки у Мюнхені.

Аталанта – Янг Бойз 1:0, група F

Руслан Маліновський провів 75 хвилин у непростому поєдинку проти Янг Бойз. Українець намагався багато бити по воротах, втім його удари блокували суперники. Маліновський взяв участь у зародку вирішального взяття воріт, прагнув загострювати гру, проте був далекий від своєї найкращої гри. В будь-якому разі – важлива перемога над швейцарцями, у яку Руслан здійснив свій внесок.

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Маліновський у матчі з Янг Бойз / фото Getty Images

Бенфіка – Барселона 3:0, група Е

Стільки ж часу у складі "орлів" провів Роман Яремчук. Португальці відкрили рахунок на 3-й хвилині, а вже в наступній атаці забивати міг українець – тер Штеген потягнув. Зате Яремчук віддав передгольовий пас в епізоді із другим взяттям воріт. Після заміни Романа лісабонці забили ще раз – Дарвін Нуньєс реалізував пенальті та оформив дубль.

Перший з п'яти голів у ворота Динамо / фото Getty Images

Баварія – Динамо 5:0, група Е

Погодьтеся, всі розуміли, що у киян великі шанси на поразку. Ймовірно, на розгромну. Однак у душі жевріла надія на позитив. Не склалося. Мірча Луческу випустив у старті своєї команди 10 українців та Карлоса де Пену. Георгію Бущану довелося 5 разів діставати м'яч з сітки воріт. Одна з небагатьох світлих плям – вихід на заміну Олександра Караваєва, який намагався оживити гру "біло-синіх" в атаці. У всьому іншому – морок.