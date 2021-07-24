Наша пісня гарна й нова: фанати Алькоркона обурились "фашизмом" Зозулі, який допомагає армії

Фанати Алькоркона не хочуть, щоб український форвард Роман Зозуля переходив у їхню команду. Переговори клубу і футболіста перебувають на завершальній стадії.

Фанати Алькоркона сподіваються, що український нападник Роман Зозуля не стане гравцем їхнього клубу. Вони вже виступили з різкими заявами, звинувачуючи футболіста у надмірному патріотизмі та фашизмі.

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Коли серед груп фанатів існують різні думки, найкраще рішення – вислухати думки всіх. Але ми все одно згодні з дечим: це лайно, це породжує розкол, гнів... Чого не було раніше, – написала "Федерація Пеньяс дель Алькоркон" у своїх соціальних мережах.

Також осторонь не залишилася уболівальницька група "Пенья Ла Превія", яка заявила, що "підписання гравця, який підтримує ультраправі та фашистські угруповання в його країні, – помилка. Це несумісно з цінностями терпимості і поваги, які просуває цей спорт".

Нагадаємо, футболіст Роман Зозуля відомий своєю волонтерською діяльністю. Через це він вже мав проблеми в Іспанії – у 2017 році через протести фанатів Райо Вальєкано зірвався трансфер українця з Бетіса.