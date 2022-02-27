Нам не потрібна ваша допомога, ідіть на **й, – Воронін розносить окупантів та підтримує Одесу

27 лютого 2022 , 23:58
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Джерело:

інстаграм Андрія Вороніна

Ексгравець збірної України Андрій Воронін не добирає слів на адресу росіян. Колишній футболіст активно критикує агресора у соцмережах.

"Одесо, рідна, тримайся. Ви що, су*и, творите. Прокиньтесь, люди, це по-вашому мир? Відкрийте свої очі, досить мовчати й вдавати, ніби нічого не відбувається. Куди ви, су*а, їдете? Нам не потрібна ваша допомога! Ідіть на **й. Це зараз під Києвом, але вам знову скажуть, що ми самі себе знищуємо", – написав Воронін та додав красномовні фотографії. 

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Донедавна Воронін працював у Росії та не відзначався патріотичною позицією. Однак дії російських військ змусили колишнього футболіста кардинально змінити своє ставлення до сусідньої країни.

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Автор: Любомир Кузьмяк