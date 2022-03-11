Можуть собі в дупу запхати, – Зозуля про плакат фанатів Аталанти з Міранчуком і Маліновським
Вболівальники клубу із Бергамо відзначилися неоднозначним вчинком перед матчем з Байєром. Вони зобразили на плакаті Руслана Маліновського та Олексія Міранчука, які тримаються за руки.
Російський легіонер Аталанти, як і більшість тамтешніх спортсменів, не висловлює своєї позиції. Міранчук обрав тактику мовчазного схвалення дій земляків-терористів.
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Роман Зозуля влучно відреагував на полотно фанатів із Бергамо:
Вони можуть ці плакати собі в дупу засунути. Ми їм ніколи не пробачимо цього.
Нагадаємо, що Аталанта перемогла Байєр за рахунком 3:2, а Маліновський записав до активу гол і два асисти.
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