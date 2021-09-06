Андрій Шевченко та Крістен Пазік – одна зі зразкових зіркових сімей. Пара в шлюбі з 2004 року, і досі не лише уникала гучних скандалів, а й може пишатися вихованням 4 дітей.

В Андрія Шевченка та Крістен Пазік четверо дітей, усі – хлопці. Зараз вони зосереджені на їхньому вихованні, а поповнювати склад сім'ї поки не збираються.

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Думаю, четверо дітей – це вже така межа для нас. Поки в планах п'ятої немає. Чи думав про дочку? Ну треба виховати, з хлопцями все-таки складніше, напевне, ніж з дівчатками. Треба бути хорошими батьками. У школу, дитсадки, футбольні команди, поїздки – все це є в плані у батька. Все ж, мої діти не мажори,

– розповів Шевченко.

Також він додав, що батьки відіграють в сім'ї однакову роль, але Крістен через роботу чоловіка проводить з дітьми значно більше часу.

Нагадаємо, Андрій Шевченко 1 серпня покинув пост наставника збірної України. Зараз фахівець розглядає варіанти подальшого продовження кар'єри.