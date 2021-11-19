Моурінью готується до Шевченка: промовисті фото португальської зірки

Вже у неділю, 21 листопада, Андрій Шевченко дебютує на чолі Дженоа матчем проти Роми. Наставник "вовків" Жозе Моурінью очікує на зустріч із колишнім підопічним.

Нещодавно у коментарі Жозе Моурінью заявив, що Шевченко має всі необхідні знання та таланти, щоб стати тренером світового рівня. Схоже на те, що фахівець не лукавив та дійсно вірить у потенціал українця.

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Зірковий португалець опублікував у своєму інстаграм світлини підготовки до поєдинку з Дженоа. Фахівець детально аналізує гру "грифонів" та не збирається недооцінювати суперника.

Дженоа перебуває перед зоною вильоту, тому перший матч на чолі клубу стане для Шевченка іспитом не лише у психологічному, а й у турнірному плані.