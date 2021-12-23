Мінус лідер – Сассуоло хоче "пограбувати" Шевченка

Дженоа для збереження прописки у Серії А терміново потрібно шукати підсилення. Окрім того, "грифонам" доведеться попрацювати, щоб зберегти наявних лідерів.

Андрій Шевченко може втратити одного з ключових гравців команди. Сассуоло полює на вінгера Мохамеда Фареса.

Цікаво Подивився і поспівчував, – Ребров про перспективи Шевченка в Дженоа

Зараз 25-річний футболіст збірної Алжиру заліковує травму та ще не грав під керівництвом Шевченка. Сассуоло це не зупиняє – клуб готовий орендувати Фареса з правом викупу.

Сам футболіст теж не проти змінити прописку, адже перспективи в Дженоа дуже туманні. Команда бореться за виживання та може понизитись у класі.

Взамін Сассуоло може віддати Дженоа захисника Гіоргоса Кір'якопулоса. Переговори між клубами тривають.

У поточному сезоні Фарес встиг зіграти 7 матчів, забити 2 голи та віддати 1 результативну передачу.