Мінус десятки мільйонів євро: як відсутність Маліновського та Зінченка вплинула на збірну

Збірна України зібралася на підготовку до жовтневих матчів відбору на ЧС-2022. Залякати суперників своєю вартістю не вийде.

Наразі у розпорядженні Олександра Петракова 24 футболісти. За підрахунками порталу Transfermarkt, вартість збірної України складає 125,3 мільйонів євро.

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Таким чином, в середньому ціна одного футболіста "жовто-синіх" складає 5,22 мільйони євро. Найближче до цієї суми – Олександр Караваєв (5 мільйонів євро).

Найдорожчим є Віктор Циганков (25 мільйонів євро), Роман Яремчук – на другому місці (17 мільйонів євро), а "бронзу" ділять Микола Матвієнко та Ілля Забарний – 11 мільйонів євро.

Найменша вартість у дебютанта Олександра Піхальонка – 500 тисяч євро.

Зазначимо, що Руслан Маліновський та Олександр Зінченко, які відсутні у заявці команди, разом коштують 58 мільйонів євро. Таким чином, без них вартість нашої збірної впала приблизно на третину.