Мільйони євро: Шевчук шокував космічною сумою, яку втратив через окупацію Донецька

Багато футболістів втратили майно через те, що Донецьк захопили бойовики самопроголошених республік. Не став винятком і легенда Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук.

За словами колишнього футболіста, нещодавно він мав бізнес із приятелем. Через роботу в Олімпіку він не зміг керувати процесами та втратив 500 тисяч доларів.

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Окрім того, Шевчук володів нерухомістю в Донецьку, яка колись забезпечувала йому хороший позафутбольний прибуток.

Я також вкладав у Донецьку в нерухомість, у мене було багато хороших нежитлових об'єктів, які здавалися в оренду для банку – дуже круті договори були на кілька років. Я вклав у ці об'єкти 4 мільйони євро і все втратив. Я нічого в Донецьку не продав досі, воно коштує три копійки, а раніше я міг спокійно жити на цей бізнес,

– розповів Шевчук.

Нагадаємо, у 2014 році бойовики так званої "ДНР" за підтримки російських військових захопили Донецьк. Після цього Шахтар переїхав до Києва, де грає й донині. Багато футболістів скаржилися на те, що інвестували у нерухомість, яку захопили незаконні збройні формування.