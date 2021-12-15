Хавбек Аталанти та збірної України Руслан Маліновський є одним з найкращих у Серії А. Він зумів стати лідером не лише своєї команди, а й всього чемпіонату.

На думку скаута Алекса Великих, який працює в Італії, Руслан набрався відповідного досвіду та вмінь, щоб проявити себе у топ-клубі. Експерт переконаний, що просто зараз в українця є все для досягнення успіху в іменитій команді.

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На мою думку, Серія А – це ідеальний для Руслана чемпіонат, і він може подумати про продовження кар'єри саме у цьому чемпіонаті. Мілан, Ювентус – це ті клуби, яким, на мій погляд, може бути цікавий український футболіст,

– вважає Великих.

У минулому сезоні Руслан став найкращим за показником результативних передач. У поточний сезон 28-річний хавбек входив після операції, тому у 20 матчах забив 5 голів та віддав 1 асист.

Зараз Аталанта перебуває на 3 місці в таблиці Серії А. У груповому етапі ЛЧ бергамаски зайняли 3 місце, тому весною продовжать свій єврокубковий шлях у Лізі Європи.