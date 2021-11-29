У матчі 14 туру Серії А Дженоа Шевченка розписала нульову нічию з Удінезе. Наступним випробуванням для українського фахівця стане Мілан.

З "россонері" Дженоа зіграє у середу, 1 грудня. Багато часу на підготовку у "грифонів" немає.

До речі Шевченко здобуває перше очко з Дженоа: важка нічия на полі конкурента у боротьбі за виживання

До гри з Міланом ніхто з травмованих гравців не встигне відновитися. Що я відчуваю напередодні цієї гри? Намагався не говорити про це. Мілан – мій дім. Але зараз я на іншому боці,

– сказав Шевченко.

Після 14 турів чемпіонату Дженоа має в активі 10 очок та займає 18 місце у таблиці. Мілан не може перемогти вже в трьох матчах поспіль, тому на матч з Дженоа вийде дуже мотивованим.

Раніше лунала інформація, що головне завдання Шевченка на сезон – зберегти прописку в Серії А. У разі невдачі боси клубу продовжать працювати з Шевченком.

Також повідомлялося, що вже в зимове трансферне вікно Шевченко отримає кошти на нових футболістів.