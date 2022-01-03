Для колишнього тренера збірної України Леоніда Буряка перехід Віталія Миколенка в Евертон не став сюрпризом. Захисник мав стати частиною цієї команди ще раніше.

На думку Буряка, Евертон – чудовий варіант продовження кар'єри для Миколенка. Окрім того, Динамо заробило на ньому чималі гроші, а футболіст отримав клуб зі світовим ім'ям та більшу зарплату.

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"Зауважу, що Віталієм цікавився ще Карло Анчелотті, коли був тренером Евертона. Я особисто розмовляв з Анчелотті про Миколенка.

Евертон – це престижний клуб для продовження кар'єри. Миколенко – класний гравець, який, гадаю, швидко стане своїм у новій команді", – вважає Буряк.

Разом з тим фахівець додав, що футболісту треба час на адаптацію у новому чемпіонаті та команді, тому не варто вимагати від нього високих результатів на самому старті нового шляху.