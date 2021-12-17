Миколенко вже проходить медогляд, контракт з Евертоном узгоджений

Перехід Віталія Миколенка в Евертон вже не за горами. Українець буде будувати кар'єру на Туманному Альбіоні.

Журналіст Фабріціо Романо повідомив, що до оголошення Віталія Миколенка гравцем Евертона залишилися формальні дрібниці. Клуб та футболіст погодили контракт, українець вже проходить медогляд.

До речі Евертон заплатить за Миколенка фантастичну суму – виплату розбили на частини

Миколенко переїде на Туманний Альбіон на постійній основі, Евертон заплатить за нього 20 мільйонів фунтів. Зарплата футболіста та термін контракту наразі невідомі.

У поточному сезоні Миколенко зіграв 21 матч та віддав 3 результативні передачі. В його переході особисто зацікавлений зірковий тренер Евертона Рафаель Бенітес.