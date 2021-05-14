На щастя, травма Віталія Миколенка, яку футболіст отримав на старті фіналу Кубка України проти Зорі, виявилася не надто серйозною.

Миколенку вдалося уникнути перелому у зіткненні з Громовим. 21-річний українець не потребує довгої реабілітації.

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Як розповів наставник "жовто-синіх" Андрій Шевченко, захисник отримав лише забій руки. Отже, Миколенко зможе приєднатися до національної команди у рамках підготовки до Євро-2020.

Нагадаємо, що вже завтра підопічні Шевченка розпочнуть збір перед континентальною першістю, яка стартує 11 червня.