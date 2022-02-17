Евертон активно готується до матчу 26 туру АПЛ проти Саутгемптона. Взяти участь у поєдинку сподівається і Віталій Миколенко.

Український захисник Віталій Миколенко повернувся у загальну групу Евертона. Футболіст був змушений пропустити два матчі "ірисок" через позитивний тест на коронавірус.

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22-річний українець залишився єдиним лівим захисником у команді. Таким чином, без нього головний тренер Евертона Френк Лемпард не мав змоги побудувати ефективну гру в захисті. Тепер зі списку його проблем зник один пункт.

Матч Евертон – Саутгемптон відбудеться 19 лютого. Арбітр дасть стартовий свисток матчу о 17:00.

"Іриски" мають в активі 22 очки та розташовуються у таблиці перед зоною вильоту. Команді Миколенка потрібно намагатися набрати якнайбільше очок, щоб за підсумками сезону не опинитися у Чемпіоншипі.