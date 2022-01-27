Захисник збірної України Віталій Миколенко будує кар'єру на Туманному Альбіоні. 2022 рік розпочався для нього підписанням контракту з Евертоном.

Як розповів журналіст Ігор Циганик, Евертон дуже давно стежив за Віталієм Миколенком та хотів бачити його у своїх рядах. "Іриски" та Динамо домовилися про перехід футболіста ще влітку, але в останній момент все зірвалося.

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Англійський клуб довго стежив за цим гравцем, були консультації ще за часів Карло Анчелотті. Італієць консультувався з Шевченком і отримав дуже хороші рекомендації щодо Віталія,

– розповів Циганик.

Зірваний літній перехід вплинув на Віталія, але, на щастя, у зимове трансферне вікно він таки вирушив у найсильнішу лігу світу. Також повідомляється, що звільнення Рафаеля Бенітеса ніяк не вплине на українського захисника, адже боси клубу вважають його інвестицією у майбутнє.

Евертон заплатить за Миколенка пнад 20 мільйонів євро, але оплата розбита на частини. Англійський клуб домовився з киянами про розтермінування на 5 років.