Миколенко перейшов в Евертон завдяки Шевченку – влітку Динамо заблокувало трансфер
Джерело:Циганик Live
Захисник збірної України Віталій Миколенко будує кар'єру на Туманному Альбіоні. 2022 рік розпочався для нього підписанням контракту з Евертоном.
Як розповів журналіст Ігор Циганик, Евертон дуже давно стежив за Віталієм Миколенком та хотів бачити його у своїх рядах. "Іриски" та Динамо домовилися про перехід футболіста ще влітку, але в останній момент все зірвалося.
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Англійський клуб довго стежив за цим гравцем, були консультації ще за часів Карло Анчелотті. Італієць консультувався з Шевченком і отримав дуже хороші рекомендації щодо Віталія,
– розповів Циганик.
Зірваний літній перехід вплинув на Віталія, але, на щастя, у зимове трансферне вікно він таки вирушив у найсильнішу лігу світу. Також повідомляється, що звільнення Рафаеля Бенітеса ніяк не вплине на українського захисника, адже боси клубу вважають його інвестицією у майбутнє.
Евертон заплатить за Миколенка пнад 20 мільйонів євро, але оплата розбита на частини. Англійський клуб домовився з киянами про розтермінування на 5 років.