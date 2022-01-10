Віталій Миколенко провів перший матч у футболці Евертона. Йому довелося працювати 120 хвилин, щоб допомогти вибити Халл Сіті з Кубка Англії.

Офіційний сайт Евертона розхвалив впевненість українця та швидке "влиття" в англійський футбол. Халл Сіті розпочав матч з активного натиску на лівий фланг, але Віталій зумів впоратися з проблемами.

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Окрім того, український захисник дуже впевнено діяв з м'ячем та не боявся підключатися в атаку. В нього навіть був шанс забити, але виконати влучний удар не вдалося.

"22-річний захисник відіграв 120 хвилин без жодних побічних ефектів, за винятком розтирання перенапружених м'язів ніг в останні хвилини матчу. Він впевнено впорався із загрозою Райана Лонгмана, який вийшов на заміну.

Миколенко отримає величезні психологічні бонуси від цього раннього тривалого виступу та має час проаналізувати свою першу гру за новий клуб", – робить висновок клубний портал.

Наступний матч Евертон проведе 11 січня. "Іриски" на своєму полі прийматимуть Лестер.