Миколенко отримає нового тренера – Евертон домовився з легендою

Вже незабаром стане відоме ім'я нового наставника Евертона. Повідомляється, що Віталій Миколенко працюватиме під керівництвом Френка Лемпарда.

За інформацією інсайдера ліверпульський клуб повинен оголосити про це у найближчі години. Зараз сторони все ще перебувають у процесі переговорів і погоджують останні деталі.

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Про це вже нібито було повідомлено двох інших претендентів на тренерське крісло "ірисок": Данкана Фергюсона, який був виконувачем обов'язків головного тренера ліверпульців, та Вітора Перейру, якого вважали фаворитом на цю посаду.

Останнім місцем роботи Френка Лемпарда був Челсі, з яким легендарний ексфутболіст лондонців попрощався 25 січня минулого року. Ще раніше переможець Ліги чемпіонів та чемпіон Англії очолював Дербі Каунті.

Свій наступний поєдинок Евертон проведе 5 лютого проти Брентфорда в рамках Кубку ліги.