Захисник київського Динамо Віталій Миколенко опинився поза футбольним полем. Футболіст отримав травму, відновлення від якої забере час.

З табору київського Динамо прийшли невтішні новини. Віталій Миколенко отримав пошкодження та не зможе грати найближчим часом.

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На жаль, Миколенко буде щонайменше два тижні відсутній через травму. Виходячи з подій на полі, я хотів подивитися, хто ще може зіграти на його позиції, якщо раптом Караваєв не зможе чи втомиться,

– сказав Луческу після матчу з Маріуполем.

Нагадаємо, вже цього тижня Динамо прийме Барселону у рамках 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Окрім того, вже 11 листопада Україна зіграє товариський матч проти Болгарії, а потім вирушить до Боснії на вирішальний матч групового етапу відбору на чемпіонат світу. Миколенко потрапив у заявку "жовто-синіх", але чи зможе прибути у табір збірної – наразі невідомо.