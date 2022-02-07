Адаптація Віталія Миколенка в Евертоні проходить дуже добре. Футболіст вразив партнерів своїм рівнем та ставленням до справи.

Хавбек Евертона Фабіан Делф, який встиг пограти із Зінченком за Манчестер Сіті, високо оцінив рівень Миколенка. Захисник може похизуватися не лише талантом, а й працездатністю.

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Що помітив на тренуваннях – Віталій максимально викладається, завжди просить м’яч і в нього дуже хороша ліва нога. На мій погляд, у нього буде яскраве майбутнє в Евертоні,

– сказав Делф.

На думку хавбека, Віталію потрібен деякий час на адаптацію, але завдяки хорошій техніці та ставленню до справи українець швидко пристосується до найсильнішого чемпіонату у світі.

Віталій Миколенко встиг зіграти за Евертон вже 3 матчі. За його трансфер "іриски" заплатять київському Динамо 23 мільйони євро.